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Савченко не доставили в суд

Савченко не доставили в суд

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Медведчук не является фигурантом дела Савченко Доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет.