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Раздел: Политика  
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Савченко не доставили в суд

Савченко не доставили в судСуд Киева перенес рассмотрение изменения меры пресечения для народного депутата.

Шевченковский районный суд Киева отложил сегодняшнее заседание, на котором должны были рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Оно состоится 29 августа в 16:30, сообщила пресс-служба суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Решение связано с тем, что в Апелляционном суде Киева назначено другое слушание по ее делу.

Ходатайство об изменении меры пресечения для Савченко поступило в Шевченковский районный суд 23 августа. Сторона защиты отметила, что рассмотрение изменения меры пресечения без участия Савченко невозможно.

Напомним, Савченко находится под арестом, его срок завершается 7 сентября.

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Депутата обвиняют в подготовке террористического акта, незаконном обращении с оружием, подготовку к силовому захвату власти и подготовку покушения на жизни ведущих украинских политиков. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
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 Теги: Савченко, суд

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Сегодня, 13:59 » Автор: Богдан Процив
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