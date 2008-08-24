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Раздел: Политика  
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Обнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины

Обнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты УкраиныИсследование компании Seetarget проходило с 26 июля по 17 августа 2018 года путем проведения личных интервью.

Рейтинг кандидатов в президенты Украины возглавляет Юлия Тимошенко, за которую на сегодняшний день отдали бы голоса порядка 18% украинцев, готовых голосовать и определившихся со своим выбором.

Об этом свидетельствуют данные свежего социологического исследования электоральных настроений украинцев, представленные на пресс-конференции компанией Seetarget, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

По данным социологов, на втором месте идет Анатолий Гриценко с 14%, на третьем Юрий Бойко с 11,2%. На четвертом месте Олег Ляшко с 9,8%, а действующий президент Петр Порошенко занимает в рейтинге лишь пятую позицию, за него готовы проголосовать 9,1% избирателей.

Как отметил директор компании Seetarget Алексей Боровский, по данным исследования наиболее актуальной проблемой для государства украинцы считают военный конфликт на Востоке страны (77%). Около половины опрошенных считают одной и ключевых проблем коррупцию и взяточниство во власти. При этом 19% опрошенных волнует безработица, а 16% считают одной из главных проблем недостаточный уровень социального обеспечения.

В рейтинге наиболее важных личных проблем на первое место вышли низкий уровень зарплат (52%), повышение тарифов (49%), повышение цен и инфляция (45%). Войну же на Востоке своей важной персональной проблемой считают 25% опрошенных.

Вместе с тем, по словам эксперта аналитического портала "Слово и дело" Валентина Гладких, нынешний опрос продемонстрировал, что значительная часть украинцев (более 30%) до сих пор не определилась со своими симпатиями. Таким образом, по мнению эксперта, одной из ключевых особенностей предстоящей избирательной кампании будет борьба именно за этот электорат.

Еще одной особенностью грядущей кампании, считает Гладких, можно считать значительное количество так называемых спойлеров - кандидатов, которые идут на выборы не ради поста президента, а ради иных целей: консолидации своего избирателя перед следующими парламентскими выборами, размытия электората идеологических противников и прочих.

"Если проанализировать данные исследования, то можно говорить о значительном количестве спойлерных проектов. И чем ближе к выборам, тем все более значительно они будут размывать политические поля своих оппонентов", - считает аналитик "Слово и дело".

По мнению американского политтехнолога и политического эксперта Джейсона Джея Смарта, одной из важных особенностей избирательной кампании, как показало исследование, можно также считать исключительно низкий уровень доверия граждан Украины к политикам, находящимся при власти, и запрос на новых лидеров.

"Очевидно, что население Украины демонстрирует значительную неудовлетворенность - ему хочется новых альтернатив. Показатели антирейтинга, в котором лидируют политики, занимающие высшие должности в государстве, говорят о том, что избиратели утратили веру в возможность этих людей изменить ситуацию - в экономике, в борьбе с коррупцией, в вопросах войны... Данные исследования говорят о желании перемен, о желании получить новых лидеров. Поэтому я считаю, что сейчас самое время потенциально для появления в Украине нового лица, нового кандидата по типу Макрона, который будет моложе, не так на слуху, но будет в состоянии предложить что-то новое", - отметил американский эксперт.

Среди главных запросов к такому кандидату, считает Смарт, будет наличие у него опыта и реального плана решения проблем коррупции и войны на Донбассе.

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Исследование компании Seetarget проходило с 26 июля по 17 августа 2018 года путем проведения личных интервью. Опрос охватывал все территориально-административные единицы Украины (24 области и г.Киев, за исключением оккупированных АР Крым, Донецкой и Луганской областей.). Всего было опрошено 2627 респондентов, погрешность исследования составляет не более 1,92%.
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 Теги: рейтинг, кандидат в президенты

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Сегодня, 18:35 » Автор: Богдан Процив
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