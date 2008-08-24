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Раздел: Политика  
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Фриланд отменила рабочую поездку в Киев

Фриланд отменила рабочую поездку в КиевОтмена визита связана со срочными переговорами между США, Канадой и Мексикой о свободной торговле.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила рабочую поездку в Киев, которая должна была состояться сегодня, 28 августа.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Укринформ".

Фриланд находилась с визитом в Германии и оттуда должна была отправиться в Украину, однако уже сейчас ей пришлось вылететь в США, где должны состояться переговоры, которые связанные со свободной торговлей между США, Канадой и Мексикой и состоятся в Вашингтоне.

Также был отменен визит во Францию, где глава МИД Канады имела провести ряд встреч.

Напомним, в июне Фриланд приняла участие во Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Копенгагене. Во время своего выступления она призвала украинцев делать реформы не потому, что этого требует Запад, а потому, что в них нуждается сама Украина.

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Предыдущий раз в Украине она была в декабре 2017 года.
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 Теги: Фриланд, визит

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Сегодня, 11:02 » Автор: Богдан Процив
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