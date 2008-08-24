Раздел: Политика
Волкер назвал ситуацию в Азовском море чрезвычайно опасной
По мнению американского дипломата, ситуация на море все же пока не предполагает, что Россия пойдет там на масштабную эскалацию.
Ситуация в Азовском море, где происходят массовые задержания и досмотры судов российскими силами, после захвата Крыма выглядит "чрезвычайно опасной", но полномасштабные действия оккупантов здесь не прогнозируются. Так описал в интервью положение дел в регионе спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По его словам, Москва "по-своему" юридически интерпретирует то, что происходит в акватории.
"Они считают, что владеют территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды, и обеспокоена усилением военно-морского присутствия и ростом его агрессивности в Азовском море", - сказал он.
Это, отметил Волкер, все же "не означает, что Россия готовится к агрессии", хотя и подчеркнул - "мы всегда должны быть к этому готовы".
Если Россия все же пойдет на эскалацию, реакция Запада "будет такой же, как и прежде: поддержка Украины санкциями против России и закрытие прогалин в обороне страны".
В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев ведет переговоры со странами Запада о введении санкций против РФ за морскую блокаду. Вашингтон заявил, что Россия пытается "расшатать" Украину через Азовское море.
Читайте также: Волкер прокомментировал обострение ситуации на Донбассе
Как считает секретарь СНБО Александр Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии нужно усилить военно-морское присутствие Украины в море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.
Ситуация в Азовском море, где происходят массовые задержания и досмотры судов российскими силами, после захвата Крыма выглядит "чрезвычайно опасной", но полномасштабные действия оккупантов здесь не прогнозируются. Так описал в интервью положение дел в регионе спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По его словам, Москва "по-своему" юридически интерпретирует то, что происходит в акватории.
"Они считают, что владеют территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды, и обеспокоена усилением военно-морского присутствия и ростом его агрессивности в Азовском море", - сказал он.
Это, отметил Волкер, все же "не означает, что Россия готовится к агрессии", хотя и подчеркнул - "мы всегда должны быть к этому готовы".
Если Россия все же пойдет на эскалацию, реакция Запада "будет такой же, как и прежде: поддержка Украины санкциями против России и закрытие прогалин в обороне страны".
В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев ведет переговоры со странами Запада о введении санкций против РФ за морскую блокаду. Вашингтон заявил, что Россия пытается "расшатать" Украину через Азовское море.
Читайте также: Волкер прокомментировал обострение ситуации на Донбассе
Как считает секретарь СНБО Александр Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии нужно усилить военно-морское присутствие Украины в море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.
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