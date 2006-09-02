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Раздел: Политика  
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Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракций

Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракцийВстреча состоится сегодня вечером на Банковой.

Сегодня вечером президент Петр Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракций. Будут обсуждать закрепление в Конституции евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, - считает Президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии Глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - написал Цеголко.

Встреча состоится сегодня вечером на Банковой.

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Ранее Порошенко заявлял, что к открытию осенней сессии Верховной Рады подаст законопроект, имеющий целью закрепление в Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО.
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 Теги: Порошенко, фракции

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Сегодня, 18:06 » Автор: Богдан Процив
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