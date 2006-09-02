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Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракций

Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракций

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Порошенко отправился на встречу с Трампом Украинский президент прилетит в американскую столицу уже сегодня вечером.

Сегодня Порошенко встретится с вице-президентом США Встреча состоится в рамках рабочего визита президента на форум в Давос.