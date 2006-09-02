Раздел: Политика
Парубий открыл девятую сессию Верховной Рады
Она продлится до 25 января.
Спикер парламента Андрей Парубий открыл девятую сессию Верховной Рады VIII созыва. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
Во время сессии запланировано девять пленарных недель, где предусмотрено девять "часов вопросов к правительству". Семь недель нардепы будут работать в комитетах, еще пять недель - с избирателями.
Она продлится до 25 января.
Депутаты планируют направить в Конституционный суд президентский проект изменений в Конституцию. Он закрепляет курс Украины в ЕС и НАТО, запрещая размещение военной базы Черноморского флота РФ в Крыму.
Также парламентарии намерены принять ряд законов в сфере информационной безопасности и новый закон о Службе безопасности Украины.
Помимо этого, депутаты собираются принять законы о разведке, оборонном заказе и парламентском комитете, который будет контролировать разведку.
Кроме того, Рада должна будет назначить новый состав Центризбиркома, рассмотреть во втором чтении проект Кодекса законов о выборах, а также принять новый закон о языке.
Читайте также: Киев намерен не продлевать договор о дружбе с Россией
На первой пленарной неделе в четверг, 6 сентября, Рада намерена принять закон о бизнес-омбудсмене.
Спикер парламента Андрей Парубий открыл девятую сессию Верховной Рады VIII созыва. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
Во время сессии запланировано девять пленарных недель, где предусмотрено девять "часов вопросов к правительству". Семь недель нардепы будут работать в комитетах, еще пять недель - с избирателями.
Она продлится до 25 января.
Депутаты планируют направить в Конституционный суд президентский проект изменений в Конституцию. Он закрепляет курс Украины в ЕС и НАТО, запрещая размещение военной базы Черноморского флота РФ в Крыму.
Также парламентарии намерены принять ряд законов в сфере информационной безопасности и новый закон о Службе безопасности Украины.
Помимо этого, депутаты собираются принять законы о разведке, оборонном заказе и парламентском комитете, который будет контролировать разведку.
Кроме того, Рада должна будет назначить новый состав Центризбиркома, рассмотреть во втором чтении проект Кодекса законов о выборах, а также принять новый закон о языке.
Читайте также: Киев намерен не продлевать договор о дружбе с Россией
На первой пленарной неделе в четверг, 6 сентября, Рада намерена принять закон о бизнес-омбудсмене.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
63
0
Также советуем посмотреть
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
- Срыв внесения «якорных» изменений в Конституцию не сработает
- Кто такой Трапезников: что известно о новом главаре «ДНР»
- Вице-президент ПАСЕ повеселил рассказом о русских в Париже
- Президентские выборы с непредсказуемым исходом
- Боевики увеличили количество обстрелов
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
Оставьте свой комментарий