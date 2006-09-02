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ГПУ проведет спецрасследование против Азарова

ГПУ проведет спецрасследование против АзароваБывшего премьера готовят к суду по газовому делу Курченко.

Генеральная прокуратура 3 сентября получила разрешение на специальное досудебное расследование против бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Об этом сообщил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Не скиглимо, Николая Янович, работаем", - пошутил он.

Он подозревается в соучастии в незаконном завладении сжиженным газом "Укргаздобычи" и "Укрнафты" на сумму 2,2 млрд гривен. Бывшему премьер-министру вменяют ч.1 ст.255 (участие в преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (крупное хищение) Уголовного кодекса.

Курченко, по мнению следствия, является руководителем преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Курченко покупал принадлежащий государству сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. Фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался по рыночным ценам.

Азаров также проходит подозреваемым по делу о приватизации "Укртелекома" (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса). По версии следствия, 12 октября 2010 года премьер-министр подписал распоряжение Кабинета Министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком". В связи с этим Госслужбе специальной связи и защиты информации было выделено 220 млн гривен, что способствовало необоснованным расходам государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Он также является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти (ч.3 ст.109 Уголовного кодекса) в связи с созданием "Комитета спасения Украины". Против него возбуждено дело о злоупотреблении служебным положением при остановке проверки на ГП "Антонов" (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

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Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Азарова, в частности, его жилой дом в Киеве, земельный участок в АР Крым и два земельных участка в Киевской области.
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 Теги: Азаров, суд

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Сегодня, 12:38 » Автор: Богдан Процив
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