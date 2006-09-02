Раздел: Политика
ГПУ получила доступ к телефону журналистки «Схем»
Журналисты назвали действия ГПУ чрезмерными и нарушающими международные стандарты.
По решению Печерского районного суда Киева Генеральная прокуратура Украины получила доступ к звонкам, переписке и данных о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой за последние полтора года.
Как сообщается, формальным поводом для этого послужило расследование в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в котором она проходит в качестве свидетеля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно данным следствия, встреча руководителя НАБУ с журналистами, во время которой он мог передать им "не под запись" сведения, составляющие "государственную тайну", состоялась в мае 2017 года.
В то же время ГПУ потребовала доступ к информации Седлецкой за период в 17 месяцев, задолго до встречи с Сытником.
В Радио Свобода подчеркнули, что за это время редакция Схем публиковала целый ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины.
"Так что на самом деле ищут следователи? Это не только пренебрежение права на приватность, гарантированного Конституцией. Это и давление на независимую журналистику в Украине, право на которую имеют ее граждане", - отметили журналисты.
В свою очередь пресс-секретарь Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джоанна Левисон заявила, что действия ГПУ являются чрезмерными и грубо нарушают международные стандарты.
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"Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения с телефона, принадлежащего известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию", - сказала она.
По решению Печерского районного суда Киева Генеральная прокуратура Украины получила доступ к звонкам, переписке и данных о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой за последние полтора года.
Как сообщается, формальным поводом для этого послужило расследование в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в котором она проходит в качестве свидетеля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно данным следствия, встреча руководителя НАБУ с журналистами, во время которой он мог передать им "не под запись" сведения, составляющие "государственную тайну", состоялась в мае 2017 года.
В то же время ГПУ потребовала доступ к информации Седлецкой за период в 17 месяцев, задолго до встречи с Сытником.
В Радио Свобода подчеркнули, что за это время редакция Схем публиковала целый ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины.
"Так что на самом деле ищут следователи? Это не только пренебрежение права на приватность, гарантированного Конституцией. Это и давление на независимую журналистику в Украине, право на которую имеют ее граждане", - отметили журналисты.
В свою очередь пресс-секретарь Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джоанна Левисон заявила, что действия ГПУ являются чрезмерными и грубо нарушают международные стандарты.
Читайте также: Нардепы не захотели удешевлять лекарства для украинцев
"Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения с телефона, принадлежащего известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию", - сказала она.
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