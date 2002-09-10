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Раздел: Политика  
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Москва упрекнула Киев в вопросе обмена заключенными

Москва упрекнула Киев в вопросе обмена заключеннымиУкраинская сторона не демонстрирует необходимой готовности в данном вопросе, заявил Песков.

Украинская сторона не проявляет необходимой заинтересованности в том, что касается обмена заключенными. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мне не известно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся на Украине, хотят попасть обратно на родину, но нам тогда не известно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги", - сказал он.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что граждане России, которые находятся в украинских тюрьмах написали на имя Владимира Путина прошение обменять их на украинцев, которые находятся на территории России.

Он отметил, что все зависит конкретно от того, о ком идет речь. "Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости", - добавил Песков.

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Украина, в свою очередь, заявляет, что РФ отказалась от переговоров относительно обмена 36 осужденных граждан РФ на украинских заключенных.
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 Теги: заключенные, Кремль

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Сегодня, 17:34 » Автор: Богдан Процив
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