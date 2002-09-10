Раздел: Политика
Нормандские переговоры не зашли в тупик, - Волкер
Спецпредставитель США заявил, что российская сторона не готова к действиям.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ответил на вопрос, зашли ли в тупик переговоры в Нормандском формате, и отметил, что стороны не согласны в очень принципиальных вещах, но тем не менее поддерживают контакт.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в интервью DW.
До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (из этого формата переговоров). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам), – сказал спецпредставитель Госдепа.
При этом он отметил, что российская сторона, в принципе, не готова к действиям.
"Они вряд ли сделали что-то за последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону (Донбасса) мир и безопасность. Но они продолжают обвинять Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории", – заявил Волкер.
Он также выразил убеждение, что пока Россия не будет предпринимать новые попытки мирного урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.
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Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в этот момент не будут делать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров, – сказал спецпредставитель США.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ответил на вопрос, зашли ли в тупик переговоры в Нормандском формате, и отметил, что стороны не согласны в очень принципиальных вещах, но тем не менее поддерживают контакт.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в интервью DW.
До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (из этого формата переговоров). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам), – сказал спецпредставитель Госдепа.
При этом он отметил, что российская сторона, в принципе, не готова к действиям.
"Они вряд ли сделали что-то за последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону (Донбасса) мир и безопасность. Но они продолжают обвинять Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории", – заявил Волкер.
Он также выразил убеждение, что пока Россия не будет предпринимать новые попытки мирного урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.
Читайте также: Садовый прокомментировал роспуск фракции «Самопомощь» в Киевсовете
Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в этот момент не будут делать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров, – сказал спецпредставитель США.
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