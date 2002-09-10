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Нормандские переговоры не зашли в тупик, - Волкер

Нормандские переговоры не зашли в тупик, - Волкер

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Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сказал, что миротворческая миссия должна быть широкой в Донбассе.

Волкер объяснил, как Россия может вернуть Крым Украине По словам спецпредставителя США, давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым.

Волкер незапланированно едет в Украину В МИД сообщили, что спецпредставитель США совершит визит в Украину для оценки ситуации в стране.