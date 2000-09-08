» » После обращения Демчины ГПУ открыла дело против НАБУ
Раздел: Политика  
0

После обращения Демчины ГПУ открыла дело против НАБУ

После обращения Демчины ГПУ открыла дело против НАБУВ СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Генпрокуратура открыла уголовное производство против детективов НАБУ по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, имея в виду замглавы СБУ Павла Демчину, против которого бюро ранее открыло производство о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В ведомстве уточнили, что производство открыто по заявлению самого Демчины от 12 сентября 2018 г о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.

Сотрудникам НАБУ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), ч.2 ст.372 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК.

Читайте также: Омеляна отпустили на поруки

В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ГПУ, НАБУ, Демчина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:46 » Автор: Богдан Процив
     94
     0

Похожие новости по теме

Демчина заявил, что НАБУ составило ему подозрение Демчина заявил, что НАБУ составило ему подозрение

Зама Грицака могут обвинить в незаконном обогащении.

НАБУ подозревает замглавы АП в незаконном обогащении НАБУ подозревает замглавы АП в незаконном обогащении

НАБУ проводит досудебное расследование Алексея Филатова.

В ГПУ подтвердили уголовное производство против директора НАБУ В ГПУ подтвердили уголовное производство против директора НАБУ

Уголовное производство касается разглашения данных.

Насиров подал в Европейский суд на НАБУ и САП Насиров подал в Европейский суд на НАБУ и САП

По информации Насирова ГПУ уже открыла ряд уголовных дел в отношении детективов НАБУ, прокуроров САП и судей.

В НАБУ сообщили об уголовном производстве против Ляшко В НАБУ сообщили об уголовном производстве против Ляшко

Уголовное производство зарегистрировано в САП.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх