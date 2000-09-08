Раздел: Политика
После обращения Демчины ГПУ открыла дело против НАБУ
В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Генпрокуратура открыла уголовное производство против детективов НАБУ по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, имея в виду замглавы СБУ Павла Демчину, против которого бюро ранее открыло производство о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В ведомстве уточнили, что производство открыто по заявлению самого Демчины от 12 сентября 2018 г о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.
Сотрудникам НАБУ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), ч.2 ст.372 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК.
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В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Генпрокуратура открыла уголовное производство против детективов НАБУ по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, имея в виду замглавы СБУ Павла Демчину, против которого бюро ранее открыло производство о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В ведомстве уточнили, что производство открыто по заявлению самого Демчины от 12 сентября 2018 г о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.
Сотрудникам НАБУ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), ч.2 ст.372 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК.
Читайте также: Омеляна отпустили на поруки
В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
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