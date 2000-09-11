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Раздел: Политика  
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Германия отказала в визе беглому нардепу Онищенко

Германия отказала в визе беглому нардепу ОнищенкоДепутат обещал взамен устраивать конные соревнования в своем имении.

Беглый украинский депутат Александр Онищенко пытался получить вид на жительство в Германии, но получил отказ.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

О существовании заявления на получение вида на жительство изданию сообщила районная администрация округа немецкого Эмсланд, к которой относится Херцлаке. В этом поселке у Онищенко есть имение Айнгаус с конюшнями. Здесь же он зарегистровал место жительства и оформился на работу исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH.

Во время переговоров с бургомистром Херцлаке Онищенко обещал организовать в поселке международные турниры по конному спорту. Бургомистр взамен написал письмо, адресованное органам власти, в котором заступился за Онищенко. В нем указывалось "высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории имения Айнгаус".

По процедуре, окружной отдел по вопросам иностранцев должен был рассмотреть заявление Онищенко на получение вида на жительство при условии, что он сначала получит национальную визу. Однако заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

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В итоге ни одно из конных соревнований, запланированных на 2018 год в Херцлаке, не состоялось.
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 Теги: Онищенко, Германия

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Сегодня, 10:19 » Автор: Богдан Процив
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