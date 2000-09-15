Раздел: Политика
Парламент обновил состав ЦИК
Депутаты назначили 14 новых членов ЦИК, срок полномочий еще двух продолжается и одно место в остается вакантным.
Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии, вместо ранее уволенных, у кого истек срок полномочий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Новыми членами ЦИК стали:
Алла Басалаева (280 голосов);
Наталья Бернацкая (307);
Михаил Бербенский (286);
Андрей Евстигнеев (309);
Ирина Ефремова (307);
Ольга Желтова (305);
Олег Конопольский (288);
Светлана Кустова (306);
Ольга Лотюк (296);
Виталий Плукарь (302);
Евгений Радченко (289);
Татьяна Слипачук (317);
Леонтий Шепилов (308);
Татьяна Юзькова (307).
Читайте также: Рада уволила 13 членов ЦИК
Таким образом, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.
Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии, вместо ранее уволенных, у кого истек срок полномочий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Новыми членами ЦИК стали:
Алла Басалаева (280 голосов);
Наталья Бернацкая (307);
Михаил Бербенский (286);
Андрей Евстигнеев (309);
Ирина Ефремова (307);
Ольга Желтова (305);
Олег Конопольский (288);
Светлана Кустова (306);
Ольга Лотюк (296);
Виталий Плукарь (302);
Евгений Радченко (289);
Татьяна Слипачук (317);
Леонтий Шепилов (308);
Татьяна Юзькова (307).
Читайте также: Рада уволила 13 членов ЦИК
Таким образом, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.
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