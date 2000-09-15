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В Украине утвердили новый состав ЦИК

В Украине утвердили новый состав ЦИКВакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока".

Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Голосование проходило за каждого кандидата отдельно.

Новыми членами ЦИК стали:

Алла Басалаева, "Возрождение" (поддержали 280 нардепов),
Наталья Бернацька (до замужества Севастьянова), НФ (307 "за"),
Михаил Вербенский, БПП (286 "за"),
Андрей Евстигнеев, "Батькивщина" (309 "за"),
Ирина Ефремова, "Народный фронт" (307 "за"),
Ольга Желтова, БПП (305 "за"),
Олег Конопольский, БПП (288 "за"),
Светлана Кустова, БПП (306 "за"),
Ольга Лотюк, БПП (296 "за"),
Виталий Плукар, БПП (302 "за"),
Евгений Радченко, "Самопомич" (289 "за"),
Татьяна Слипачук, "Воля народа" (317 "за"),
Леонтий Шипилов, НФ (308 "за"),
Татьяна Юзькова, "Радикальная партия Ляшко" (307 "за"),

На своих должностях остались избранная в апреле 2014 по квоте "Свободы" Екатерина Махницкая (срок полномочий истекает в 2021 году),
и Олег Диденко, избиравшийся по квоте партии "УДАР" (срок полномочий истекает в 2021 году),

По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, вакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока".

По словам спикера ВР Андрея Парубия, на следующем пленарном заседании парламент рассмотрит еще два процедурных решения о прекращении депутатских полномочий Ирины Ефремовой и Татьяны Юзьковой, избранных в состав ЦИК.

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Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15-ти до 17 человек.

Ранее шли длительные споры относительно кандидатов на должности членов ЦИК, которую давно следует обновить.
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 Теги: Украина, ЦИК

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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