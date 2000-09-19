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Раздел: Политика  
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СБУ вызвала на допрос Жириновского

СБУ вызвала на допрос ЖириновскогоРанее суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы РФ и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подозреваемого в финансировани терроризма.

Об этом говорится в повестке украинской спецслужбы, опубликованной в Правительственном курьере, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщается, Жириновскому предписано прибыть в управление СБУ на улице Владимирской в Киеве в четверг, 27 сентября.

Там, кроме допроса, российский депутат должен получить сообщение о подозрении и ознакомиться с материалами уголовного дела.

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Ранее сообщалось, что суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского за финансирование терроризма. По данным Генеральной прокуратуры, весной 2014 он и еще двое российских депутатов создали группу для сбора средств для пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
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 Теги: Жириновский, СБУ

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Сегодня, 13:59 » Автор: Богдан Процив
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