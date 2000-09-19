ГПУ перестала следить за телефонами журналисток

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ВСЮ уволил судью Киреева, который приговорил Тимошенко Решение основывается на выводах Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины".

Украина не будет обжаловать решение ЕСПЧ Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что Украина вряд ли будет оспаривать решение Европейского суда по правам человека в отношении нарушения прав Юлии Тимошенко. 30 апреля ЕСПЧ признал, что арест и удержание бывшего премьер-министра Украины по «газовому делу» является незаконным и политически мотивированным.