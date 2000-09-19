Раздел: Политика
ГПУ перестала следить за телефонами журналисток
Такое решение принято во исполнение решения ЕСПЧ.
Генеральная прокуратура остановила процесс получения информации о геолокации телефона и мобильных переговорах журналистки "Радио Свобода" Натальи Седлецкой и журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в связи с решением Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"В Генпрокуратуру Украины уполномоченным по делам ЕСПЧ было передано письмо, в котором сообщалось о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу. Согласно письму, с 18 сентября 2018 органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 относительно Седлецкой Н.Ю.", - написал он.
Аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских.
Отмечается, что такие меры применены на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года.
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"Указанное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу «Седлецкая против Украины» и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда. ГПУ будет предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения в вышеуказанном деле", - отметил Лысенко.
Генеральная прокуратура остановила процесс получения информации о геолокации телефона и мобильных переговорах журналистки "Радио Свобода" Натальи Седлецкой и журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в связи с решением Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"В Генпрокуратуру Украины уполномоченным по делам ЕСПЧ было передано письмо, в котором сообщалось о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу. Согласно письму, с 18 сентября 2018 органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 относительно Седлецкой Н.Ю.", - написал он.
Аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских.
Отмечается, что такие меры применены на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года.
Читайте также: Порошенко и Дуда провели короткий разговор в США
"Указанное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу «Седлецкая против Украины» и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда. ГПУ будет предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения в вышеуказанном деле", - отметил Лысенко.
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