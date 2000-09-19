» » ГПУ перестала следить за телефонами журналисток
Раздел: Политика  
0

ГПУ перестала следить за телефонами журналисток

ГПУ перестала следить за телефонами журналистокТакое решение принято во исполнение решения ЕСПЧ.

Генеральная прокуратура остановила процесс получения информации о геолокации телефона и мобильных переговорах журналистки "Радио Свобода" Натальи Седлецкой и журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в связи с решением Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"В Генпрокуратуру Украины уполномоченным по делам ЕСПЧ было передано письмо, в котором сообщалось о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу. Согласно письму, с 18 сентября 2018 органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 относительно Седлецкой Н.Ю.", - написал он.

Аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских.

Отмечается, что такие меры применены на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года.

Читайте также: Порошенко и Дуда провели короткий разговор в США

"Указанное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу «Седлецкая против Украины» и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда. ГПУ будет предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения в вышеуказанном деле", - отметил Лысенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ГПУ, журналисты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:16 » Автор: Богдан Процив
     92
     0

Похожие новости по теме

Уволен уполномоченный по делам в ЕСПЧ Уволен уполномоченный по делам в ЕСПЧ

Кабинет министров уволил Бориса Бабина с должности правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ВСЮ уволил судью Киреева, который приговорил Тимошенко ВСЮ уволил судью Киреева, который приговорил Тимошенко

Решение основывается на выводах Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины".

Депутаты выполнили решение ЕСПЧ Депутаты выполнили решение ЕСПЧ

Судью Волкова «вернули» в Верховный суд.

Украина не будет обжаловать решение ЕСПЧ Украина не будет обжаловать решение ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что Украина вряд ли будет оспаривать решение Европейского суда по правам человека в отношении нарушения прав Юлии Тимошенко. 30 апреля ЕСПЧ признал, что арест и удержание бывшего премьер-министра Украины по «газовому делу» является незаконным и политически мотивированным.

ПР не согласна с ЕСПЧ ПР не согласна с ЕСПЧ

Член ПР считает, что термин «политически мотивированный арест» не вполне уместен в отношении заключения Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко. Об этом сообщил член Партии Регионов Владислав Забарский. Он сказал, что в указанных статьях Конвенции по правам человека нет ни слова о политической мотивации

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх