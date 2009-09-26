Раздел: Политика
Нардепы намерены выполнить требования националистов
Депутаты предварительно одобрили упрощение предоставление гражданства иностранцам, участвовавшим в АТО.
Верховная Рада на заседании во вторник, 2 октября, поддержала 252 голосами за основу в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-участникам АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Проектом предусмотрено внесение изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. В частности, предлагается дать определение термину "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, которые принимали участие в АТО.
Также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны.
Кроме того, проектом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
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Документом также планируется внести изменения и в закон О гражданстве Украины, в котором предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Верховная Рада на заседании во вторник, 2 октября, поддержала 252 голосами за основу в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-участникам АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Проектом предусмотрено внесение изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. В частности, предлагается дать определение термину "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, которые принимали участие в АТО.
Также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны.
Кроме того, проектом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
Читайте также: Порошенко подписал закон о ратификации военного соглашения с Польшей
Документом также планируется внести изменения и в закон О гражданстве Украины, в котором предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
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