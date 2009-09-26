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Раздел: Политика  
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Нардепы намерены выполнить требования националистов

Нардепы намерены выполнить требования националистовДепутаты предварительно одобрили упрощение предоставление гражданства иностранцам, участвовавшим в АТО.

Верховная Рада на заседании во вторник, 2 октября, поддержала 252 голосами за основу в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-участникам АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Проектом предусмотрено внесение изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. В частности, предлагается дать определение термину "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, которые принимали участие в АТО.

Также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны.

Кроме того, проектом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

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Документом также планируется внести изменения и в закон О гражданстве Украины, в котором предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
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 Теги: нардепы, активисты

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Сегодня, 14:44 » Автор: Богдан Процив
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