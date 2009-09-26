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Раздел: Политика  
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Спор между Украиной и Венгрией прокомментировал Йенс Столтенберг

Спор между Украиной и Венгрией прокомментировал Йенс СтолтенбергТолько от Будапешта и Киева зависит поиск решения конфликта между двумя странами, считают в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Будапешт и Киев смогут решить свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министров обороны стран Альянса, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

Столтенберг также подчеркнул, что поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать практическую и политическую помощь Украине.

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"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.
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 Теги: Генсек НАТО, Венгрия

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Сегодня, 16:14 » Автор: Богдан Процив
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