Раздел: Политика
Спор между Украиной и Венгрией прокомментировал Йенс Столтенберг
Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения конфликта между двумя странами, считают в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Будапешт и Киев смогут решить свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министров обороны стран Альянса, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
Столтенберг также подчеркнул, что поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать практическую и политическую помощь Украине.
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"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Будапешт и Киев смогут решить свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министров обороны стран Альянса, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
Столтенберг также подчеркнул, что поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать практическую и политическую помощь Украине.
Читайте также: Порошенко подписал закон о ратификации военного соглашения с Польшей
"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.
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