Спор между Украиной и Венгрией прокомментировал Йенс Столтенберг

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Североатлантический альянс намерен и дальше поддерживать своих ближайших партнеров - Украину и Грузию.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что ни одна страна не имеет права влиять на процесс принятия решения Киевом о членстве в альянсе.