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Раздел: Политика  
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Садовый заявил, что идет в президенты

Садовый заявил, что идет в президентыСадовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

Мэр Львова Андрей Садовый и лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Об этом он объявил во время встречи с организаторами молодежного форума сообщает пресс-служба Самопомочи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

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Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
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 Теги: Садовый, президенты

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Сегодня, 15:01 » Автор: Богдан Процив
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