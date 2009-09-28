В Украине вступили в силу изменения в Таможенный кодекс

Закон, упрощающий процедуры при таможенном оформлении товаров в Украине 4 октября вступил в силу.



В Украине в четверг, 4 октября, вступил в силу закон №2530-VIII о введении "единого окна" на таможне. Об этом сообщает интернет-издание



Отмечено, что закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Он обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли. В частности, речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контроллерах.



Органы доходов и сборов со своей стороны не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом, они должны быть в системе "единое окно" (в документе формулировка "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").



Также на таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.



Таким образом, отныне на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары, и в течение двух часов будут решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также в течение двух часов решить, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.



При этом данные о любых принятых в отношении товара решениях вносят в информационную систему "единое окно".



Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСУР) является составной единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров.



Кроме того, в законе программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тыс. грн, главному специалисту - 38,7 тыс. грн, заместителю руководителя - 42 тыс. грн, руководителю подразделения - 44 тыс. грн.



Читайте также: Луценко сообщил, когда дело Добкина пойдет в суд



Как сообщается, документ имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции о совместном режиме транзита NCTS. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине в четверг, 4 октября, вступил в силу закон №2530-VIII о введении "единого окна" на таможне. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина Отмечено, что закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Он обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли. В частности, речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контроллерах.Органы доходов и сборов со своей стороны не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом, они должны быть в системе "единое окно" (в документе формулировка "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").Также на таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.Таким образом, отныне на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары, и в течение двух часов будут решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также в течение двух часов решить, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.При этом данные о любых принятых в отношении товара решениях вносят в информационную систему "единое окно".Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСУР) является составной единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров.Кроме того, в законе программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тыс. грн, главному специалисту - 38,7 тыс. грн, заместителю руководителя - 42 тыс. грн, руководителю подразделения - 44 тыс. грн.Как сообщается, документ имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции о совместном режиме транзита NCTS.





Загрузка...