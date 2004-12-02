» » Путин слабее, чем он хочет казаться, - Порошенко
Раздел: Политика  
0

Путин слабее, чем он хочет казаться, - Порошенко

Путин слабее, чем он хочет казаться, - ПорошенкоЦель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

В статье для New York Times Порошенко пишет, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его (Путина - ред.) послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну в восточной Украине. Или уже не время делать?", - подчеркнул украинский президент.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп "продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на Большой двадцатке в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и моряков".

Читайте также: Корабли РФ в Черном море могут угрожать трем странам НАТО, - Порошенко

"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, более сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", - отметил Порошенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Порошенко

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
     127
     0

Похожие новости по теме

Корабли РФ в Черном море могут угрожать трем странам НАТО, - Порошенко Корабли РФ в Черном море могут угрожать трем странам НАТО, - Порошенко

Порошенко акцентировал внимание на количестве кораблей РФ в Черном море.

Украина намерена пригласить корабли НАТО в Азовское море Украина намерена пригласить корабли НАТО в Азовское море

Порошенко поблагодарил западных партнеров за сильные слова в поддержку Украины после агрессии РФ.

Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море

Присутствие кораблей союзников покажет Путину сплоченность западного мира.

Порошенко рассчитывает на поддержку США на саммите G-20 Порошенко рассчитывает на поддержку США на саммите G-20

Одним из возможных вариантов поддержки может быть заход судов НАТО в Черное море.

Путин хочет захватить всю Украину, - Порошенко Путин хочет захватить всю Украину, - Порошенко

Президент приравнял Украину и Сирию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх