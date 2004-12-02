Раздел: Политика
Путин слабее, чем он хочет казаться, - Порошенко
Цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.
В статье для New York Times Порошенко пишет, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его (Путина - ред.) послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну в восточной Украине. Или уже не время делать?", - подчеркнул украинский президент.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп "продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на Большой двадцатке в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и моряков".
Читайте также: Корабли РФ в Черном море могут угрожать трем странам НАТО, - Порошенко
"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, более сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", - отметил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.
В статье для New York Times Порошенко пишет, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его (Путина - ред.) послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну в восточной Украине. Или уже не время делать?", - подчеркнул украинский президент.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп "продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на Большой двадцатке в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и моряков".
Читайте также: Корабли РФ в Черном море могут угрожать трем странам НАТО, - Порошенко
"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, более сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", - отметил Порошенко.
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