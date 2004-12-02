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Литва ввела санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Литва ввела санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливеЛитовские должностные лица получают личные угрозы от России, заявила Грибаускайте.

Литва ввела национальные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе, заявила глава Литовской Республики Даля Грибаускайте после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

“Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе", - сказала Грибаускайте.

Она уточнила, что попавшие под санкции россияне не смогут заниматься "экономической и другой деятельностью" в Литве.

Грибаускайте добавила, что после этого литовские должностные лица получают личные угрозы от России, сообщает Укринформ.

“Иногда не так и просто быть первыми, когда вводим санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, министр иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, поскольку быть открытыми в этом мире, вероятно, еще важнее, чем военная поддержка", - резюмировала она.

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Ранее Порошенко заявил, что Украина готовит пакет "азовских санкций" из-за агрессии России в Керченском проливе.
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 Теги: санкции, Керченский пролив

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Сегодня, 14:56 » Автор: Богдан Процив
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