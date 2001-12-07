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Насиров сообщил, когда приступит к работе

Насиров сообщил, когда приступит к работе

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Насиров через суд восстановился в должности главы ГФС Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева на заседании во вторник, 11 декабря.

Насиров отреагировал на свое увольнение Насиров заявил, что узнал об увольнении из сообщений СМИ.

Кабмин отстранил Насирова от должности Насиров отстранен от должности на время расследования.