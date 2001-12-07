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Раздел: Политика  
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Насиров сообщил, когда приступит к работе

Насиров сообщил, когда приступит к работеНасиров рассказал, что суд обязал государство выплатить ему зарплату в размере 183 тысяч гривен за вынужденный "прогул".

Восстановленный через суд в должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил, что надеется на "техническое решение Кабинета министров" по восстановлению его в качестве руководителя ГФС уже сегодня, после чего он приступит к работе.

"Сегодня мы ждем технического решения Кабинета министров Украины для того, чтобы я приступил к исполнению полномочий в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Надеюсь, что Кабинет министров сделает его сегодня, не будет в очередной раз нарушать закон Ожидаю, что если вскоре его получу, то сразу же поеду исполнять свои обязанности", - заявил он, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио НВ.

Насиров рассказал, что суд обязал государство выплатить ему зарплату в размере 183 тысяч гривен за вынужденный "прогул", рассчитанную исходя из "базового оклада".

Комментируя наличие второго гражданства, в котором обвиняют Насирова, он заявил, что оно у него отсутствует. Также восстановленный судом в должности глава ГФС отметил, что не виделся с беглым нардепом Александром Онищенко, который скрывается в Британии.

Говоря о своих первых шагах после восстановления в должности, если Кабмин примет соответствующее решение, Насиров заявил, что собирается заниматься "детенизацией экономики и борьбой с контрабандой", что "будет легко приносить дополнительные $5-6 млрд. гривен в месяц".

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Помимо этого Насиров заявил, что собирается участвовать в выборах президента Украины-2019.

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 Теги: Насиров, ГФС

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Сегодня, 13:52 » Автор: Богдан Процив
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