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ЕС продлит санкции против Януковича, - СМИ
Также санкции будут продлены в отношении 11 человек, связаных с Януковичем.
Европейский союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
По его словам, Европейский союз продлит санкции еще на один год.
"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены еще на один год", - сообщил журналист.
Напомним, Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. В январе 2016 года Европейский суд отменил заморозку активов Сергея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
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В марте 2018 года суд Европейского союза отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого. В частности, Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского союза в 2016 году, суд постановил отклонить жалобу и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.
Европейский союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
По его словам, Европейский союз продлит санкции еще на один год.
"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены еще на один год", - сообщил журналист.
Напомним, Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. В январе 2016 года Европейский суд отменил заморозку активов Сергея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
Читайте также: Тимошенко считает Зеленского рискованным кандидатом
В марте 2018 года суд Европейского союза отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого. В частности, Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского союза в 2016 году, суд постановил отклонить жалобу и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.
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