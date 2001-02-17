Раздел: Политика
Аваков обещает нейтральность полиции во время выборов
С начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 1741 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - сказал Аваков.
В ведомстве также напомнили, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 1741 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном, это касается незаконной агитации - 1102, подкупа избирателей - 130, повреждения имущества - 30 и хулиганства - 27. В общем по этим фактам открыто 77 дел.
В информации МВД уточняется, что 32 дела открыты по ст. 160 УК (подкуп избирателей), 18 дел по ст. 296 УК (хулиганство), 4 дела по ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), 6 дел по ст. 194 УК (умышленное повреждение имущества), 2 дела по ст. 159 УК (нарушение тайны голосования), и еще 2 дела по ст. 171 (воспрепятствование деятельности журналистов).
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Отмечается, что также с начала предвыборной кампании было составлено 401 админпротокол. Так, было принято решение о 44 протоколов. В частности, за 32 протоколами было наложено штрафов на 4879 грн, по 8 - лица освобождены от ответственности, за 4 - производство закрыто.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - сказал Аваков.
В ведомстве также напомнили, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 1741 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном, это касается незаконной агитации - 1102, подкупа избирателей - 130, повреждения имущества - 30 и хулиганства - 27. В общем по этим фактам открыто 77 дел.
В информации МВД уточняется, что 32 дела открыты по ст. 160 УК (подкуп избирателей), 18 дел по ст. 296 УК (хулиганство), 4 дела по ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), 6 дел по ст. 194 УК (умышленное повреждение имущества), 2 дела по ст. 159 УК (нарушение тайны голосования), и еще 2 дела по ст. 171 (воспрепятствование деятельности журналистов).
Читайте также: Тимошенко считает Зеленского рискованным кандидатом
Отмечается, что также с начала предвыборной кампании было составлено 401 админпротокол. Так, было принято решение о 44 протоколов. В частности, за 32 протоколами было наложено штрафов на 4879 грн, по 8 - лица освобождены от ответственности, за 4 - производство закрыто.
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