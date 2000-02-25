Раздел: Политика
В Европе указали на главные провалы Украины
Эксперт назвал и достижения Украины.
Главным провалом Украины является административный тупик между правительством и администрацией президента, который может вскрыться в аккурат после результатов парламентских выборов.
Об этом рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Среди очевидных проблем и провалов - судебная реформа, нереформированная прокуратура, нереформированная полиция. В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем усилиться - в зависимости от результатов выборов", - говорит он.
Кроме того, эксперт назвал и достижения Украины.
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"Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства", - уточнил Грессель.
Главным провалом Украины является административный тупик между правительством и администрацией президента, который может вскрыться в аккурат после результатов парламентских выборов.
Об этом рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Среди очевидных проблем и провалов - судебная реформа, нереформированная прокуратура, нереформированная полиция. В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем усилиться - в зависимости от результатов выборов", - говорит он.
Кроме того, эксперт назвал и достижения Украины.
Читайте также: Забавные провалы от горе-дизайнеров
"Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства", - уточнил Грессель.
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