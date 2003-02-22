» » Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы
Раздел: Политика  
0

Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборыЗакон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине. Соответствующие данные содержит карточка законопроекта №9524, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Документ вносит изменения в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

Читайте также: Глава МИД озвучил условия наступления мира с Россией

Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: закон, выборы, наблюдатели

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:45 » Автор: Богдан Процив
     73
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх