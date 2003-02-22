Раздел: Политика
Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы
Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине. Соответствующие данные содержит карточка законопроекта №9524, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Документ вносит изменения в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.
Читайте также: Глава МИД озвучил условия наступления мира с Россией
Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине. Соответствующие данные содержит карточка законопроекта №9524, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Документ вносит изменения в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.
Читайте также: Глава МИД озвучил условия наступления мира с Россией
Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
73
0
Оставьте свой комментарий