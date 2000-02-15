Россияне хотят выкупить мощи Ярослава Мудрого, хранящиеся в Украине

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Мошенница торговала должностями чиновников высокого ранга. В Российской Федерации женщина предложила предпринимателю работу в Кремле. Правда, для того, чтобы ходить по коридорам власти следовало заплатить 3 миллиона долларов США. Именно в такую сумму аферистка оценила должность руководителя одного из управлений администрации