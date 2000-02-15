Раздел: Россия
Россияне хотят выкупить мощи Ярослава Мудрого, хранящиеся в Украине
За останки киевского князя предлагали два миллиона долларов.
В России создана специальная группа ученых, исследующих все материалы по останкам Ярослава Мудрого. Кроме того, в 20016-17 годах представители этой страны предложили за них 2 миллиона долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в комментарии газете "Экспресс".
"Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016-2017 годах. На встрече представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого", – подчеркнула она.
По словам музейщицы, россияне предложили 2 миллиона долларов, однако, священникам эта сумма показалась недостаточной.
"Еще одна причина отказа – представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо по розыску останков нашего князя. Однако уверена, что россияне не оставили эту идею. Также мне известно, что в России создана специальная группа ученых, исследующая все материалы по останказ Ярослава Мудрого", – добавила Неля Куковальская.
Кто такой Ярослав Мудрый?
Государственный деятель, Великий князь киевский (1015-1018, 1019-1054). Ярослав, сын Владимира Святославовича, происходит из династии Рюриковичей. Родился в 978 году. Также был князем ростовским (988-1010) и новгородским (1010-1034). Прославился тем, что разгромил печенегов и навсегда отбросил их от границ русских земель, отвоевал у Польши Червенские земли. Развивая дипломатические отношения, Ярослав Владимирович укреплял международные связи с помощью династических браков.
Внутренне-политическая деятельность Ярослава была направлена прежде всего на развитие государства. Он приложил много усилий для ее централизации, попытался избавиться от зависимости от Византии в церковных делах. Во времена его правления Киевская Русь достигла зенита своего расцвета и могущества, став в один ряд с наиболее развитыми странами средневекового мира.
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По инициативе Ярослава в Киеве началось грандиозное строительство: была построена новая линия городских укреплений, был построен Софийский собор и 400 церквей. Ярослав Мудрый также основал библиотеку и архив при Софийском соборе. Там же была основана школа для "книжного учения". При нем на Руси был введен сборник законов "Русская правда" – первый писаный кодекс древнерусского феодального права.
В России создана специальная группа ученых, исследующих все материалы по останкам Ярослава Мудрого. Кроме того, в 20016-17 годах представители этой страны предложили за них 2 миллиона долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в комментарии газете "Экспресс".
"Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016-2017 годах. На встрече представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого", – подчеркнула она.
По словам музейщицы, россияне предложили 2 миллиона долларов, однако, священникам эта сумма показалась недостаточной.
"Еще одна причина отказа – представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо по розыску останков нашего князя. Однако уверена, что россияне не оставили эту идею. Также мне известно, что в России создана специальная группа ученых, исследующая все материалы по останказ Ярослава Мудрого", – добавила Неля Куковальская.
Кто такой Ярослав Мудрый?
Государственный деятель, Великий князь киевский (1015-1018, 1019-1054). Ярослав, сын Владимира Святославовича, происходит из династии Рюриковичей. Родился в 978 году. Также был князем ростовским (988-1010) и новгородским (1010-1034). Прославился тем, что разгромил печенегов и навсегда отбросил их от границ русских земель, отвоевал у Польши Червенские земли. Развивая дипломатические отношения, Ярослав Владимирович укреплял международные связи с помощью династических браков.
Внутренне-политическая деятельность Ярослава была направлена прежде всего на развитие государства. Он приложил много усилий для ее централизации, попытался избавиться от зависимости от Византии в церковных делах. Во времена его правления Киевская Русь достигла зенита своего расцвета и могущества, став в один ряд с наиболее развитыми странами средневекового мира.
Читайте также: Россиянин поджег дом со своими детьми, чтобы получить компенсацию
По инициативе Ярослава в Киеве началось грандиозное строительство: была построена новая линия городских укреплений, был построен Софийский собор и 400 церквей. Ярослав Мудрый также основал библиотеку и архив при Софийском соборе. Там же была основана школа для "книжного учения". При нем на Руси был введен сборник законов "Русская правда" – первый писаный кодекс древнерусского феодального права.
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