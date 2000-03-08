Раздел: Россия
Путин признался, кто из мировых лидеров регулярно присылает ему пиво
Президент РФ получает по несколько бутылок напитка в каждой посылке.
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что время от времени получает в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель немецкое пиво, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом российский лидер рассказал в снятом о нем фильме. "Мне Ангела время от времени посылает несколько бутылочек радебергского пива", – признался Путин.
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Отметим, ранее в книге "От первого лица" президент РФ рассказывал, что во время работы в немецком Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии .
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что время от времени получает в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель немецкое пиво, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом российский лидер рассказал в снятом о нем фильме. "Мне Ангела время от времени посылает несколько бутылочек радебергского пива", – признался Путин.
Читайте также: Путин прокомментировал химические атаки в Сирии
Отметим, ранее в книге "От первого лица" президент РФ рассказывал, что во время работы в немецком Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии .
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