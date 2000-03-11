Россия ответила на обвинения новыми угрозами

Похожие новости по теме

Виталий Чуркин во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил о том, что Россия не рассматривает ситуацию в Крыму, как объявление войны. Русские не хотят войны и не рассматривают ситуацию в Крыму в таких терминах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время заседания Совбеза ООН в