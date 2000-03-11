Раздел: Россия
Россия ответила на обвинения новыми угрозами
Российский постпред при ООН предупредил о возможности ответных действий.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН, что Великобритания должна предоставить материальные доказательства российского следа в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и пригрозил ответом России на ультиматум Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"От нас требуют признаться в преступлении в течении 24 часов. Мы не позволим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Предупреждаем, все это не останется без ответа. Мы требуем предъявить материальные доказательства российской причастности", – сказал Небензя.
Он обвинил Лондон в "нагнетании истерики" и "ведении информационной войны".
Великобритания официально подтвердила применение в отравлении Скрипаля нервно-паралитического газа "Новичок". Представитель России отрицает разработку этого вещества в РФ, утверждая, что "химическую формулу "Новичка" также знают британцы и американцы".
"Мы готовы к расследованию, нам нечего бояться и скрывать. Также предлагаем обратится к техническому секретарю ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, – ред.) в проведении независимого лабораторного анализа", - сказал Небензя.
Позицию Великобритании поддержали все страны Совбеза ООН, в частности США, Швеция и Польша. Лишь Казахстан призвал не делать поспешных выводов до конца расследования.
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На этом же заседании британский представитель при ООН обвинила в Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии. Британские власти предполагают, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН, что Великобритания должна предоставить материальные доказательства российского следа в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и пригрозил ответом России на ультиматум Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"От нас требуют признаться в преступлении в течении 24 часов. Мы не позволим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Предупреждаем, все это не останется без ответа. Мы требуем предъявить материальные доказательства российской причастности", – сказал Небензя.
Он обвинил Лондон в "нагнетании истерики" и "ведении информационной войны".
Великобритания официально подтвердила применение в отравлении Скрипаля нервно-паралитического газа "Новичок". Представитель России отрицает разработку этого вещества в РФ, утверждая, что "химическую формулу "Новичка" также знают британцы и американцы".
"Мы готовы к расследованию, нам нечего бояться и скрывать. Также предлагаем обратится к техническому секретарю ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, – ред.) в проведении независимого лабораторного анализа", - сказал Небензя.
Позицию Великобритании поддержали все страны Совбеза ООН, в частности США, Швеция и Польша. Лишь Казахстан призвал не делать поспешных выводов до конца расследования.
Читайте также: Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ
На этом же заседании британский представитель при ООН обвинила в Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии. Британские власти предполагают, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".
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