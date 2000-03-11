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Раздел: Россия  
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Собчак высказалась о возможных санкциях по делу Скрипаля

Собчак высказалась о возможных санкциях по делу Скрипаля Собчак считает, что санкций не избежать, если к отравлению причастна Россия.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в интервью немецкому таблоиду Bild, сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", – приводит слова политика газета.

Собчак высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома".

"Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", – сказала она.

Между тем, 14 марта Собчак поучаствовала в предвыборных дебатах на канале "Россия 1" – и расплакалась во время их записи, сообщает Meduza.

На фрагменте трансляции видно, как она говорит: "Все эти "храбрые мужчины" борются не с Путиным, они борются со мной. Я – борюсь с Путиным!".

"На этих выборах партия КПРФ и ЛДПР – это удобные партнеры Путина. Они (лидеры партий) продолжают меня сейчас перебивать, но КПРФ и ЛДПР просто отвлекают ваше внимание от Путина", – заявила Собчак

Она призвала избирателей РФ прийти и проголосовать "против всех этих людей, против цирка".

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Оппоненты посмеивались над ней, а Владимир Жириновский (ЛДПР) выкрикнул: "Ни одного голоса Собчак. Передачи ей носите в сумасшедший дом!".

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 Теги: Скрипаль, Собчак

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Сегодня, 10:14 » Автор: Татьяна Шедько
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