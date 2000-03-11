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Раздел: Россия  
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В Кремле хотят наказать Терезу Мэй за ее обвинения в сторону России

В Кремле хотят наказать Терезу Мэй за ее обвинения в сторону РоссииПравда детали этого "наказания" россиянин не обнародовал.

В Госдуме страны-агрессора считают, что британский премьер-министр Тереза Мэй не может в парламенте обвинить Россию, не имея для этого никаких доказательств. И хотят наказать ее за это.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Один из российских парламентариев – Адальби Шхагошев убежден, что "из уст Терезы Мэй звучат необоснованные заявления, которые бездоказательно обвиняют Россию в отравлении Скрипаля". Следовательно, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает необходимым привлечь к ответственности Терезу Мэй в рамках международного права за бездоказательные обвинения в адрес России по делу об отравлении бывшего российского разведчика.

"Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокий пост, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний", – заявил российский политик.

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И остается неизвестным, почему официальные обвинения от британского премьер-министра в России воспринимаются как "бездоказательные".

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 Теги: Тереза Мэй, Скрипаль, РФ

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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