» » Российский суд оштрафовал украинское предприятие на миллиард рублей
Раздел: Россия  
0

Российский суд оштрафовал украинское предприятие на миллиард рублей

Российский суд оштрафовал украинское предприятие на миллиард рублей В КБ "Южное" не согласны с решением суда.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты РС-20В Воевода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к украинскому КБ Южное о расторжении госконтракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 млрд рублей (около 20 млн долларов).

"Иск удовлетворить полностью", – говорится в информации суда. Других подробностей нет, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Минобороны РФ требовало взыскать с КБ Южное 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ опытно-конструкторские работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В Воевода (по классификации НАТО – SS-18 Сатана).

КБ Южное не признает требований Минобороны РФ и потребовало полностью их отклонить, аргументируя свою позицию тем, что предприятие остановило передачу российскому ведомству результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 года украинские власти ввели запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. В КБ считают, что это обстоятельство непреодолимой силы, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины.

Читайте также: Русофобия повсюду: Лавров прокомментировал отравление Скрипаля

Кроме того, в КБ Южное считают, что Минобороны РФ пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный украинским законодательством, а также не соблюдало обязательный претензионный порядок урегулирования спора.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: РФ, суд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     260
     0

Похожие новости по теме

Россия подала иск против КБ Южное Россия подала иск против КБ Южное

Арбитражный суд Москвы присвоил этому делу гриф "секретно".

СМИ узнали о рекордной взятке в Минобороны РФ СМИ узнали о рекордной взятке в Минобороны РФ

Полковника подозревают во взятке в 368 миллионов рублей.

В ходе проверки ремонта крейсера В ходе проверки ремонта крейсера "Аврора" возбуждено 7 уголовных дел

Последний на настоящий момент ремонт крейсера «Аврора» проводился на Кронштадтском морском заводе с сентября 2014 года по июль 2016 года. Госзаказчиком ремонта было Минобороны.

Объектам российского Минобороны отключат тепло за долги Объектам российского Минобороны отключат тепло за долги

Задолженность некоторых предприятий Минобороны превышает 200 миллионов рублей.

На российских наемников в Сирии потратили до 10 млрд рублей На российских наемников в Сирии потратили до 10 млрд рублей

В Сирии находятся до двух с половиной тысяч российских наемников.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх