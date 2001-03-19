Грудинин рассказал о вопиющих нарушениях на выборах президента РФ

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В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты выборов президента России.

Центральная избирательная комиссия в России сообщила, что завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента страны.

Сергей Собянин, который последнее время выполнял обязанности мэра города Москва, по последней информации победил на выборах мэра города, при этом, он набрал 51,37% голосов. Об стало известно от городского избиркома Москвы после обработки 100% протоколов избирательных комиссий по участкам.