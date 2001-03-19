Раздел: Россия
В Мурманске произошел взрыв в многоэтажном доме
В одной из квартир взорвался бытовой газ.
В Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей, информации о пострадавших пока нет", – сказал источник.
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Официального власти пока не подтверждают факт взрыва в многоэтажном доме.
В Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей, информации о пострадавших пока нет", – сказал источник.
Читайте также: В Москве мужчина с топором устроил дебош в здании школы
Официального власти пока не подтверждают факт взрыва в многоэтажном доме.
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