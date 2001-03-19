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Раздел: Россия  
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В Мурманске произошел взрыв в многоэтажном доме

В Мурманске произошел взрыв в многоэтажном домеВ одной из квартир взорвался бытовой газ.

В Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей, информации о пострадавших пока нет", – сказал источник.

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Официального власти пока не подтверждают факт взрыва в многоэтажном доме.
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 Теги: Мурманск, взрыв

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Сегодня, 17:22 » Автор: Татьяна Шедько
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