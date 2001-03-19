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Раздел: Россия  
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Скрипаль просил у Путина прощения, - СМИ

Скрипаль просил у Путина прощения, - СМИОдноклассник Скрипаля поделился резонансной информацией.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом в интервью ВВС поведал бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков.

Он говорит, что в 2012 году у него состоялся соответствующий телефонный разговор со Скрипалем, который длился около получаса.

"Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так как там его мать, брат и родственники", - говорит Владимир Тимошков.

Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя не считал, поскольку присягу давал СССР, а не России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что бывший Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию.

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Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля.
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 Теги: Скрипаль, Путин

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Сегодня, 13:32 » Автор: Анна Мартынова
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