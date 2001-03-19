Раздел: Россия
Скрипаль просил у Путина прощения, - СМИ
Одноклассник Скрипаля поделился резонансной информацией.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом в интервью ВВС поведал бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков.
Он говорит, что в 2012 году у него состоялся соответствующий телефонный разговор со Скрипалем, который длился около получаса.
"Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так как там его мать, брат и родственники", - говорит Владимир Тимошков.
Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя не считал, поскольку присягу давал СССР, а не России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что бывший Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию.
Читайте также: Путин уже ожидает от Евросоюза прощения
Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом в интервью ВВС поведал бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков.
Он говорит, что в 2012 году у него состоялся соответствующий телефонный разговор со Скрипалем, который длился около получаса.
"Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так как там его мать, брат и родственники", - говорит Владимир Тимошков.
Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя не считал, поскольку присягу давал СССР, а не России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что бывший Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию.
Читайте также: Путин уже ожидает от Евросоюза прощения
Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
200
0
Оставьте свой комментарий