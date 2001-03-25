Раздел: Россия
В Петербурге американские дипломаты покидают генконсульство
Уже четыре авто с дипломатическими номерами покинули территорию.
Автомобили с дипломатическими номерами в пятницу начали покидать территорию генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом передает корреспондент "РИА Новости" с места событий. пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице.
Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Вищи грузят в автомобили.
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Также полиция задержала мужчину, который бросил стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.
Автомобили с дипломатическими номерами в пятницу начали покидать территорию генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом передает корреспондент "РИА Новости" с места событий. пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице.
Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Вищи грузят в автомобили.
Читайте также: Россия закроет консульство США
Также полиция задержала мужчину, который бросил стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.
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