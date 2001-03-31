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Раздел: Россия  
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Трагедия в Кемерово: Путин принял заявление губернатора

Трагедия в Кемерово: Путин принял заявление губернатора Путин принял заявление об отставке губернатора.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.
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 Теги: Путин, Кемерово, губернатор

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Сегодня, 13:13 » Автор: Татьяна Шедько
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