Раздел: Россия
Трагедия в Кемерово: Путин принял заявление губернатора
Путин принял заявление об отставке губернатора.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: губернатор принял ожидаемое решение
До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: губернатор принял ожидаемое решение
До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
50
0
Оставьте свой комментарий