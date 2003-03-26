Раздел: Россия
Отравление Скрипаля: российский посол обвинил разведку Британии
Посол считает, что это провокация британской разведки.
Дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери – это не что иное, как провокация, созданная британской разведкой. И главная цель этой провокации – сдержать Россию. Такое мнение в интервью российскому телеканалу высказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Несколько лет назад Британия активно размышляла, какова будет их роль в западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности, и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", – сказал он.
По словам посла, для "сдерживания" России нужна была "мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ".
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"Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее", – считает Яковенко.
Дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери – это не что иное, как провокация, созданная британской разведкой. И главная цель этой провокации – сдержать Россию. Такое мнение в интервью российскому телеканалу высказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Несколько лет назад Британия активно размышляла, какова будет их роль в западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности, и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", – сказал он.
По словам посла, для "сдерживания" России нужна была "мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ".
Читайте также: В Россию прибыли дипломаты, высланные из США
"Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее", – считает Яковенко.
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