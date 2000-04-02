Раздел: Россия
Лавров в очередной раз высказался об отравлении Скрипаля
Лавров считает, что Россию безосновательно обвиняют в отравлении Скрипаля.
Министр иностранных РФ Сергей Лавров намекнул, что если бы боевое отравляющее вещество в Солсбери действительно применили эксперты, у жертв не было бы шансов выжить. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Телеканал СNN сегодня сообщил, что, по мнению британских властей, использование нервно-паралитического вещества "Новичок" было сложной операцией, которую мог одобрить только Кремль.
"Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки", - сказал Лавров.
Он также заявил, что Россию безосновательно обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и вынуждают признать, что либо Кремль отдал приказ сделать это, либо Москва потеряла контроль над отравляющим веществом.
"И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти", - сказал Лавров.
Читайте также: Молдову покинули три российских дипломата
Российский министр также заявил, что у Москвы не было мотива для отравления, а высылка дипломатов была проведена под надуманными предлогами и сокращает возможности для диалога России с Западом.
Министр иностранных РФ Сергей Лавров намекнул, что если бы боевое отравляющее вещество в Солсбери действительно применили эксперты, у жертв не было бы шансов выжить. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Телеканал СNN сегодня сообщил, что, по мнению британских властей, использование нервно-паралитического вещества "Новичок" было сложной операцией, которую мог одобрить только Кремль.
"Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки", - сказал Лавров.
Он также заявил, что Россию безосновательно обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и вынуждают признать, что либо Кремль отдал приказ сделать это, либо Москва потеряла контроль над отравляющим веществом.
"И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти", - сказал Лавров.
Читайте также: Молдову покинули три российских дипломата
Российский министр также заявил, что у Москвы не было мотива для отравления, а высылка дипломатов была проведена под надуманными предлогами и сокращает возможности для диалога России с Западом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
341
0
Оставьте свой комментарий