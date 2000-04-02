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Раздел: Россия  
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Лавров в очередной раз высказался об отравлении Скрипаля

Лавров в очередной раз высказался об отравлении СкрипаляЛавров считает, что Россию безосновательно обвиняют в отравлении Скрипаля.

Министр иностранных РФ Сергей Лавров намекнул, что если бы боевое отравляющее вещество в Солсбери действительно применили эксперты, у жертв не было бы шансов выжить. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Телеканал СNN сегодня сообщил, что, по мнению британских властей, использование нервно-паралитического вещества "Новичок" было сложной операцией, которую мог одобрить только Кремль.

"Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Россию безосновательно обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и вынуждают признать, что либо Кремль отдал приказ сделать это, либо Москва потеряла контроль над отравляющим веществом.

"И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти", - сказал Лавров.

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Российский министр также заявил, что у Москвы не было мотива для отравления, а высылка дипломатов была проведена под надуманными предлогами и сокращает возможности для диалога России с Западом.
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 Теги: Лавров, Скрипаль

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Сегодня, 15:10 » Автор: Татьяна Шедько
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