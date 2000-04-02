Раздел: Россия
Убийство пациента в московской больнице: новые подробности
Пациента нашли мертвым в общей палате.
В одной из больниц Москвы ночью был убит 61-летний пациент, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - заявила представитель московского главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
Она подчеркнула, что всю ночь в палате находились и другие пациенты стационара.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В одной из больниц Москвы ночью был убит 61-летний пациент, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - заявила представитель московского главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
Она подчеркнула, что всю ночь в палате находились и другие пациенты стационара.
Читайте также: В Москве пациента зарезали в палате больницы
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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