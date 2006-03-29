В РФ заговорили о возвращении к временам холодной войны

Нарышкин назвал дело об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля грубо состряпанной провокацией спецслужб США и Великобритании.



Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что существуют предпосылки к холодной войне между РФ и США.



Об этом пишет



По мнению Нарышкина, Вашингтон увяз в борьбе с несуществующей российской угрозой.



"Это достигло таких масштабов и приобрело такие абсурдные характеристики, что можно говорить о возвращении к темным временам холодной войны", - цитирует Нарышкина Reuters.



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Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.



США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что существуют предпосылки к холодной войне между РФ и США.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua По мнению Нарышкина, Вашингтон увяз в борьбе с несуществующей российской угрозой."Это достигло таких масштабов и приобрело такие абсурдные характеристики, что можно говорить о возвращении к темным временам холодной войны", - цитирует Нарышкина Reuters.Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.



