Раздел: Россия
В РФ заговорили о возвращении к временам холодной войны
Нарышкин назвал дело об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля грубо состряпанной провокацией спецслужб США и Великобритании.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что существуют предпосылки к холодной войне между РФ и США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По мнению Нарышкина, Вашингтон увяз в борьбе с несуществующей российской угрозой.
"Это достигло таких масштабов и приобрело такие абсурдные характеристики, что можно говорить о возвращении к темным временам холодной войны", - цитирует Нарышкина Reuters.
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Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.
США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что существуют предпосылки к холодной войне между РФ и США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По мнению Нарышкина, Вашингтон увяз в борьбе с несуществующей российской угрозой.
"Это достигло таких масштабов и приобрело такие абсурдные характеристики, что можно говорить о возвращении к темным временам холодной войны", - цитирует Нарышкина Reuters.
Читайте также: Генсек НАТО прокомментировал возможность новой холодной войны
Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.
США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.
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