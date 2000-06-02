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Раздел: Россия  
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В Дагестане объявили чрезвычайное положение из-за атак саранчи

В Дагестане объявили чрезвычайное положение из-за атак саранчи Для борьбы с вредителями задействовали спецтехнику и даже два самолета.

В четырех районах Дагестана в связи с нашестям саранчи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, в которых фермеры Дагестана просили местную власть обратить внимание на то, что марокканская саранча атакует их посевы. По информации министерства сельского хозяйства региона, насекомыми уже захвачено около 145 тысяч гектаров земли.

Для борьбы с вредителями задействовали спецтехнику и даже два самолета. Поля обрабатывают химикатами, и пока тщетно.

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Как уточняется, режим ЧС был введен в Бабаюртовском, Кизлярському, Ногайском и Тарумовском районах. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства.
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 Теги: Дагестан, саранча

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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