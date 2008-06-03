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Раздел: Россия  
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В России произошел пожар в торговом центре

В России произошел пожар в торговом центреПлощадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар начался в субботу, 9 июня недалеко от Санкт-Петербурга в торговом центре "Меньшиков Холл".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"При проведении ремонтных работ в реконструированном двухэтажном доме ТРК" Меньшиков Холл "на улице Кронштадской, дом 1, в городе Ломоносов произошел пожар", - сказано в сообщении.

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Также согласно предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.
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 Теги: Россия, ТЦ, пожар

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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