Раздел: Россия
В России произошел пожар в торговом центре
Площадь возгорания составила 100 кв. м.
Пожар начался в субботу, 9 июня недалеко от Санкт-Петербурга в торговом центре "Меньшиков Холл".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"При проведении ремонтных работ в реконструированном двухэтажном доме ТРК" Меньшиков Холл "на улице Кронштадской, дом 1, в городе Ломоносов произошел пожар", - сказано в сообщении.
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Также согласно предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.
Пожар начался в субботу, 9 июня недалеко от Санкт-Петербурга в торговом центре "Меньшиков Холл".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"При проведении ремонтных работ в реконструированном двухэтажном доме ТРК" Меньшиков Холл "на улице Кронштадской, дом 1, в городе Ломоносов произошел пожар", - сказано в сообщении.
Читайте также: В Кемерово вновь возник пожар в торговом центре
Также согласно предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.
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