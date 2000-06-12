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Раздел: Россия  
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Катамаран с пьяными пассажирами столкнулся с баржей на Волге

Катамаран с пьяными пассажирами столкнулся с баржей на Волге Погиб один человек, девять людей пропали без вести.

В российском городе Волгоград на реке Волга 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате столкновения один человек погиб, еще девять пропали без вести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Всего на катамаране было 17 человек, семерых удалось спасти. У всех пострадавших диагностировали переохлаждение.

Предварительно установлено, что у владельца катамарана не было лицензии на пассажирские перевозки.

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Местные СМИ сообщают, что компания отмечала на судне какой-то праздник и как минимум часть пассажиров была в состоянии алкогольного опьянения.
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 Теги: Волга, баржа, катамаран

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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