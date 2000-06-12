Раздел: Россия
Катамаран с пьяными пассажирами столкнулся с баржей на Волге
Погиб один человек, девять людей пропали без вести.
В российском городе Волгоград на реке Волга 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате столкновения один человек погиб, еще девять пропали без вести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Всего на катамаране было 17 человек, семерых удалось спасти. У всех пострадавших диагностировали переохлаждение.
Предварительно установлено, что у владельца катамарана не было лицензии на пассажирские перевозки.
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Местные СМИ сообщают, что компания отмечала на судне какой-то праздник и как минимум часть пассажиров была в состоянии алкогольного опьянения.
В российском городе Волгоград на реке Волга 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате столкновения один человек погиб, еще девять пропали без вести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Всего на катамаране было 17 человек, семерых удалось спасти. У всех пострадавших диагностировали переохлаждение.
Предварительно установлено, что у владельца катамарана не было лицензии на пассажирские перевозки.
Читайте также: В Москве развернули большой баннер в поддержку Олега Сенцова
Местные СМИ сообщают, что компания отмечала на судне какой-то праздник и как минимум часть пассажиров была в состоянии алкогольного опьянения.
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