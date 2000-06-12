Катамаран с пьяными пассажирами столкнулся с баржей на Волге

Погиб один человек, девять людей пропали без вести.



В российском городе Волгоград на реке Волга 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате столкновения один человек погиб, еще девять пропали без вести, сообщает



Всего на катамаране было 17 человек, семерых удалось спасти. У всех пострадавших диагностировали переохлаждение.



Предварительно установлено, что у владельца катамарана не было лицензии на пассажирские перевозки.



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Местные СМИ сообщают, что компания отмечала на судне какой-то праздник и как минимум часть пассажиров была в состоянии алкогольного опьянения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В российском городе Волгоград на реке Волга 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате столкновения один человек погиб, еще девять пропали без вести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Всего на катамаране было 17 человек, семерых удалось спасти. У всех пострадавших диагностировали переохлаждение.Предварительно установлено, что у владельца катамарана не было лицензии на пассажирские перевозки.Местные СМИ сообщают, что компания отмечала на судне какой-то праздник и как минимум часть пассажиров была в состоянии алкогольного опьянения.



