Раздел: Россия
В России задержали известного британского ЛГБТ-активиста
Тэтчелл, не создавая конфликтов, последовал к полицейской машине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Российские полицейские в центре Москвы задержали известного британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина пришел к Кремлю с плакатом, на котором было написано: "Путин никак не препятствует пыткам геев в Чечне".
Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Guardian Шон Уокер.
Питера задержала российская полиция. Это подтвержденная информация. Его забрали в Тверское отделение полиции,– говорится в сообщении.
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Отмечается, что к активисту подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними. Они объяснили ему, на каком основании задерживают его.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Российские полицейские в центре Москвы задержали известного британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина пришел к Кремлю с плакатом, на котором было написано: "Путин никак не препятствует пыткам геев в Чечне".
Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Guardian Шон Уокер.
Питера задержала российская полиция. Это подтвержденная информация. Его забрали в Тверское отделение полиции,– говорится в сообщении.
Читайте также: Российского ЛГБТ-активиста выдворили из "ДНР"
Отмечается, что к активисту подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними. Они объяснили ему, на каком основании задерживают его.
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