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Раздел: Россия  
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В России задержали известного британского ЛГБТ-активиста

В России задержали известного британского ЛГБТ-активистаТэтчелл, не создавая конфликтов, последовал к полицейской машине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Российские полицейские в центре Москвы задержали известного британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина пришел к Кремлю с плакатом, на котором было написано: "Путин никак не препятствует пыткам геев в Чечне".

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Guardian Шон Уокер.

Питера задержала российская полиция. Это подтвержденная информация. Его забрали в Тверское отделение полиции,– говорится в сообщении.

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Отмечается, что к активисту подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними. Они объяснили ему, на каком основании задерживают его.
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 Теги: Тэтчелл, Россия

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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