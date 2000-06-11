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Раздел: Россия  
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В России в толпу болельщиков въехало такси

В России в толпу болельщиков въехало таксиВодитель задержан и доставлен в полицию.

16 июня на улице Ильинка в центре Москвы в результате ДТП с участием такси пострадало, по предварительным данным, семь прохожих, пять из них госпитализировано.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

"Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей", – сказал собеседник агентства.

В министерстве внутренних дел РФ отметили, что предварительная причина ДТП – не справился с управлением.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшие – болельщики сборной Мексики по футболу.

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Водителя такси задержали прохожие, когда тот попытался убежать. Видео, на которое попал момент побега, опубликовал в Youtube пользователь Игорь Стеблинов.

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 Теги: Россия, такси

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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