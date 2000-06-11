Раздел: Россия
В России в толпу болельщиков въехало такси
Водитель задержан и доставлен в полицию.
16 июня на улице Ильинка в центре Москвы в результате ДТП с участием такси пострадало, по предварительным данным, семь прохожих, пять из них госпитализировано.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
"Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей", – сказал собеседник агентства.
В министерстве внутренних дел РФ отметили, что предварительная причина ДТП – не справился с управлением.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавшие – болельщики сборной Мексики по футболу.
Читайте также: В США авто въехало в толпу людей
Водителя такси задержали прохожие, когда тот попытался убежать. Видео, на которое попал момент побега, опубликовал в Youtube пользователь Игорь Стеблинов.
16 июня на улице Ильинка в центре Москвы в результате ДТП с участием такси пострадало, по предварительным данным, семь прохожих, пять из них госпитализировано.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
"Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей", – сказал собеседник агентства.
В министерстве внутренних дел РФ отметили, что предварительная причина ДТП – не справился с управлением.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавшие – болельщики сборной Мексики по футболу.
Читайте также: В США авто въехало в толпу людей
Водителя такси задержали прохожие, когда тот попытался убежать. Видео, на которое попал момент побега, опубликовал в Youtube пользователь Игорь Стеблинов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
172
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко призвал Макрона сильнее "давить" на Россию
- Горбулин считает, что Донбасс ждет судьба Чечни
- Порошенко предложил странам ЕС жестче давить на Кремль
- Тука предрек Донбассу новое обострение
- Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки"
- Порошенко подписал закон о дипломатической службе
- Украинский омбудсмен приехала в колонию к режиссеру Сенцову
- Канада продолжит поддерживать Украину, − Трюдо
- Крым всегда был чужим для Украины, - Москаль
- Жебривский рассказал о новой должности
- В Европарламенте приняли резолюцию по Сенцову
- Украинские визовые центры появятся в 56 городах мира
- Тука рассказал о коррупции на Донбассе
- В Украине начал действовать закон об Антикоррупционном суде
- Началось заседание трехсторонней контактной группы в Минске
- Гройсман заявил, что силовики готовят против него и правительства провокации
- НАБУ подозревает замглавы АП в незаконном обогащении
- В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку
- Суд разрешил Труханову выезжать за границу
- Порошенко приветствовал итоги саммита в Сингапуре
- Мария Гайдар досрочно сложила полномочия депутата
- Жебривский может вернуться в Генпрокуратуру, - СМИ
- НАБУ расследует переписку БПП и Батькивщины
- Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде
- Жебривский объявил о своей отставке
- Холодницкий назвал сроки запуска Антикоррупционного суда
- РФ озвучила свои требования перед встречей в нормандском формате
- Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных
- Порошенко и Путин провели телефонный разговор
- Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде
Оставьте свой комментарий