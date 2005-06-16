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В России грозятся зеркальными санкциями в адрес США

В России грозятся зеркальными санкциями в адрес США

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Лавров пригрозил Украине ввести визовый режим в ответ По словам Лаврова, Россия будет принимать все аналогичные меры в отношении Украины.