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Раздел: Россия  
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В России грозятся зеркальными санкциями в адрес США

В России грозятся зеркальными санкциями в адрес СШАРоссия угрожает Вашингтону введением ответных мер в рамках торговой войны, развязанной ранее американским лидером Дональдом Трампом.

В рамках ответного удара Москва планирует ввести дополнительные пошлины на американские товарыпишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Об этом объявил 19 июня глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он утверждает, что российское правительство в ближайшее время введет «балансирующие меры», в рамках которых отдельные американские товары будут обложены дополнительными пошлинами.

«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — заявил Орешкин, комментируя новые ограничения.

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Подчеркивается, что этим меры принимаются Россией в ответ на дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия, введенные ранее Дональдом Трампом. Окончательный перечень импортных товаров, на которые Россия планирует ввести пошлины, пока не разглашается.
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Сегодня, 18:47 » Автор: Алена Шимко
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