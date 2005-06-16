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Раздел: Россия  
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Россию призвали прекратить запугивать миссию ОБСЕ

Россию призвали прекратить запугивать миссию ОБСЕБоевики вновь обострили ситуацию.

Хизер Науэрт отреагировала на обстрел боевиками беспилотника ОБСЕ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз призвала Россию прекратить запугивать сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

"Подчиненные России боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать специальную мониторинговую миссию и ее усилия к достижению мира", - заявила Науэрт.

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15 июня в Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине из ракетно-зенитного комплекса.
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 Теги: Россия, ОБСЕ

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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