Раздел: Россия
Россию призвали прекратить запугивать миссию ОБСЕ
Боевики вновь обострили ситуацию.
Хизер Науэрт отреагировала на обстрел боевиками беспилотника ОБСЕ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз призвала Россию прекратить запугивать сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
"Подчиненные России боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать специальную мониторинговую миссию и ее усилия к достижению мира", - заявила Науэрт.
Читайте также: Волкер призвал боевиков прекратить запугивать ОБСЕ на востоке Украины
15 июня в Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине из ракетно-зенитного комплекса.
Хизер Науэрт отреагировала на обстрел боевиками беспилотника ОБСЕ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз призвала Россию прекратить запугивать сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
"Подчиненные России боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать специальную мониторинговую миссию и ее усилия к достижению мира", - заявила Науэрт.
Читайте также: Волкер призвал боевиков прекратить запугивать ОБСЕ на востоке Украины
15 июня в Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине из ракетно-зенитного комплекса.
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