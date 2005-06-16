Россию призвали прекратить запугивать миссию ОБСЕ

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В РФ допускают единственную функцию миссии ООН на востоке Украины − обеспечение безопасности представителей ОБСЕ.

В Кремле отреагировали на возможность размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

По прямому указанию командования Вооруженных сил России боевики на Донбассе взрывают места старых разрывов мин и снарядов, выдавая это за обстрел со стороны украинских военных.