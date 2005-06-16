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Раздел: Россия  
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США будут отказывать в визе россиянам, посетившим Крым - СМИ

США будут отказывать в визе россиянам, посетившим Крым - СМИГражданам РФ будут отказывать в визе США, если они посещали Крымский полуостров не через материковую часть Украины.

Сообщается, что жителям Российской Федерации перестанут продлевать и выдавать визы в Соединенные Штаты, если данные граждане РФ въезжали в украинский Крым не через пропускные пункты материковой части Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Диалог.ua.

Одному из россиян уже отказали в визе за то, что он соврал о своем нахождении в городе Ялте.

Мужчина прибыл в Крым без разрешения украинской стороны, и в его документах не было отметок о посещении Украины, однако эти данные были у сотрудников иммиграционной службы США.

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Нарушителю отказали в визе и не пустили в США. Запрет будет действовать в течение 5 лет.
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Сегодня, 15:19 » Автор: Алена Шимко
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